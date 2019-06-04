Автодорога Гянджа-Газах-госграница Грузии расширяется

Стартовал проект по расширению 130-километровой автодороги Гянджа-Газах-госграница Грузии, являющейся частью автомагистрали Баку-Алят-госграница Грузии протяженностью 503 километров, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Являющейся частью «Великого Шелкового пути» 130-километровый участок будет четырехполосным.

В рамках проекта будут построены 31 дорожная развязка и путепроводов, 13 автомобильных мостов, 69 подземных переходов, 86 автобусных остановок и т.д.

Преимущество проекта в том, что он построен в обход крупных населенных пунктов, что является одним из значимых аспектов с точки зрения безопасности, как населения, так и водителей, пользующихся этой дорогой.

После завершения проекта автомобильная дорога Баку-Алят-Газах-госграница Грузии, являющаяся частью «Великого Шелкового пути», пересекающей Азербайджан с востока на запад и обратно, сыграет важную роль в увеличении международных и внутренних автоперевозок между Европой и Азией.

| 2019-06-04T16:33:11+00:00 4 июня 2019, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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