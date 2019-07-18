Автодорога Баку-Губа будет реконструирована

Автомобильная дорога Баку-Губа- государственная граница с Россией будет реконструирована.

Об этом сказал в четверг Trend руководитель пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

«На монолитном бетонном покрытии 132-километрового отрезка Баку-Гандоб автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией образовались выбоины и ямы, что вызывает недовольство населения», — сказал он.

Наджафли сообщил, что, наряду с этим, в направлении дороги Баку-Губа-госграница с Россией строится новая дорога. «Эта дорога начинается в поселке Тагиева, то есть на 45-м километре автодороги Баку-Губа- госграница с Россией. Общая протяженность дороги составляет 152 километра. Введение ее в эксплуатацию планируется в 2021 году. Дорога первой технической категории будет отвечать современным стандартам. После ее ввода в эксплуатацию, планируется осуществить реконструкцию участка Баку-Гандоб автодороги Баку-Губа-госграница c Россией».