Автобусная авария в Баку: есть пострадавшие

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Гарадагском районе Баку 3 человека получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В результате ДТП 37-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, 18-летний парень — закрытую черепно-мозговую травму, 26-летняя женщина получила травмы левой руки и правой ноги.

Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 1. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что пассажирский автобус приехал из Грузии.

| 2019-03-30T13:20:29+00:00 30 марта 2019, 14:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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