Автобусная авария в Баку: есть пострадавшие

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Гарадагском районе Баку 3 человека получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В результате ДТП 37-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, 18-летний парень — закрытую черепно-мозговую травму, 26-летняя женщина получила травмы левой руки и правой ноги.

Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 1. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что пассажирский автобус приехал из Грузии.