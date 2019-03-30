Автобусная авария в Баку: есть пострадавшие

В результате столкновения пассажирского автобуса с грузовым автомобилем в Гарадагском районе Баку 3 человека получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В результате ДТП 37-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, 18-летний парень — закрытую черепно-мозговую травму, 26-летняя женщина получила травмы левой руки и правой ноги.
Раненые доставлены в Клинический медицинский центр № 1. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.
Отметим, что пассажирский автобус приехал из Грузии.