Автобус с болельщиками эквадорской «Барселоны» попал в ДТП, погибли 12 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом болельщиков эквадорской «Барселоны» возросло до 12, по меньшей мере 30 человек пострадали, сообщил губернатор провинции Гуаяс и президент футбольного клуба из Гуаякиля Хосе Франсиско Севальос.

Автобус, в котором находились болельщики эквадорского клуба «Барселона», в воскресенье попал в ДТП на трассе между городами Куэнка и Мольетуро. Болельщики возвращались из Гуаякиля в Куэнку. Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых, сообщает РИА Новости.

«По последним данным, в результате ДТП с нашими болельщиками погибли 12 человек, 30 пострадали», — написал Севальос в Twitter.

По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и, пытаясь остановить его, водитель направил машину в опору моста. Сейчас на месте трагедии работают полиция и спасатели.

«Наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Мы с вами», — говорится в заявлении, опубликованном на странице футбольного клуба в Twitter.

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