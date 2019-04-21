Автобус протаранил толпу пешеходов в Японии

Утром в воскресенье, 21 апреля, в СМИ появилась информация о страшной аварии в Японии. Согласно последней информации осведомленных источников, автобус протаранил толпу пешеходов в городе Кобе.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от станции Сан-но-Мия. В результате аварии один человек погиб на месте, а еще семеро получили ранения различной степени тяжести, передает телекомпания NHK, ссылаясь на данные сотрудников экстренных служб.
64-летний водитель автобуса был арестован на месте происшествия. В настоящий момент специалисты устанавливают причины аварии, пишет argumenti.ru.
| 2019-04-21T13:16:15+00:00 21 апреля 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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