Автобус протаранил толпу пешеходов в Японии

Утром в воскресенье, 21 апреля, в СМИ появилась информация о страшной аварии в Японии. Согласно последней информации осведомленных источников, автобус протаранил толпу пешеходов в городе Кобе.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от станции Сан-но-Мия. В результате аварии один человек погиб на месте, а еще семеро получили ранения различной степени тяжести, передает телекомпания NHK , ссылаясь на данные сотрудников экстренных служб.

64-летний водитель автобуса был арестован на месте происшествия. В настоящий момент специалисты устанавливают причины аварии, пишет argumenti.ru.