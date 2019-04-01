Австрия ужесточает миграционную политику

В Австрии начиная с 2016 года планомерно ужесточается миграционная политика. С этого года в стране закрываются центры первичного приема мигрантов.

«Послание должно быть услышано. Если человек не нуждается в защите, у него нет шансов в Австрии. Во въезде такому человеку будет отказано, и билет у него будет только в один конец — домой», – заявил министр внутренних дел Австрии Герберт Кикль, пишет euronews.com.

Ужесточение миграционной политики яро критикуют «Зеленые». Они в частности предлагают обучать мигрантов и нанимать на работу, которая мало привлекает местное население.

«Нехватка рабочей силы означает, что компании не могут принимать новые заказы, снижаются доходы, а значит, и благосостояние страны», – говорит член партии «Зеленых» Руди Аншобер.

Три года назад власти Австрии приняли решение об ограничении количества людей, которым будет предоставлено убежище.