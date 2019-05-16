Австрия планирует и дальше оставаться в проекте «Северного потока – 2»

У Австрии нет намерений выходить из проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом в Сочи на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен. По его словам, российский природный газ значительно дешевле для европейцев, нежели сжиженный газ из США, сообщает Голос Америки.

Путин на пресс-конференции выразил надежду, что австрийский партнёр проекта – корпорация OMV – доведёт свою работу в рамках проекта до конца, несмотря на угрозу новых санкций со стороны США. Российский президент обвинил Вашингтон в недобросовестной конкуренции и навязывании услуг в сфере экономики.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам после российско-австрийских переговоров сообщил, что «Северный поток – 2» построен уже наполовину.

Ранее США уже предупреждали, что администрация Дональда Трампа может ввести санкции в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока – 2».