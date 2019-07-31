Австрийская компания OMV направила €88 млн на финансирование «Северного потока — 2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV направила €44 млн на финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» во втором квартале 2019 года, говорится в отчете компании.

В первом полугодии на финансирование проекта компания направила €88 млн.

Всего на конец 2018 года компания профинансировала проект на €600 млн с начала его реализации. Общая стоимость строительства газопровода составляет €9,5 млрд. Доля финансирования каждого из пяти европейских партнеров проекта составляет 10%.

Таким образом, OMV выделила уже €688 млн из €950 млн.

| 2019-07-31T10:10:06+00:00 31 июля 2019, 10:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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