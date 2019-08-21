Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе

Австралия присоединится к США в деле обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и направит в Персидский залив ограниченный военный контингент. Об этом в среду заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в федеральном парламенте в Канберре.

По словам главы правительства, Австралия внесет «ограниченный по масштабам и по времени» вклад в международные усилия по защите свободы судоходства в регионе. «Правительство решило, что сотрудничество с нашими международными партнерами в деле обеспечения безопасности на Ближнем Востоке лежит в сфере национальных интересов Австралии, и нам нужно внести вклад в международную миссию по сохранению мира и безопасного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит порядка 25% нефти, поставляемой в Австралию «, — отметил Моррисон.

Сообщается что в рамках военной миссии в Персидский залив будет направлен один военный корабль, самолет наблюдения и ограниченный контингент из 200 солдат и офицеров австралийской армии.(ТАСС)