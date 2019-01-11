Австралия предоставила убежище бежавшей из Саудовской Аравии девушке

Бежавшая из Саудовской Аравии 18-летняя девушка Рахаф Альканун заявила, что власти Австралии предоставили ей убежище, об этом по сообщению РИА Новости пишет газета Daily Mail.

Рахаф Альканун прибыла в Бангкок в прошлую субботу как транзитный пассажир по пути в Австралию. В аэропорту Суваннапхум в Бангкоке у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, предупрежденные отцом девушки. Ей было предложено вернуться на родину первым же рейсом, однако девушка бежала от дипломатов и с субботы по утро вторника оставалась в транзитной зоне аэропорта.

Как сообщалось ранее, Австралия начала изучать вопрос о предоставлении убежища девушке после того, как Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) присвоило ей статус беженца.

«Они (власти Австралии — ред.) приняли меня. Я так счастлива. Я начну новую жизнь», — заявила девушка в интервью изданию.

Альканун выложила в соцсети рассказ о своем бегстве и его причинах. Женщина сообщила, что решила сбежать из Саудовской Аравии, так как семья пытается выдать ее замуж против воли. По ее словам, на родине ее ждет тюрьма, а после освобождения – смерть от рук родственников за оскорбление чести семьи.

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