Австралийский студент был выдворен из КНДР за шпионаж

Австралийский студент Алек Сигли, который учился в Пхеньяне в докторантуре университета им. Ким Ир Сена, был выдворен из КНДР за шпионаж и враждебные акции против народной республики. Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как подчеркивается в сообщении агентства, 25 июня Сигли «был задержан на месте преступления соответствующим органом КНДР за совершение акций интриганской пропаганды в отношении республики с использованием интернета». По информации ЦТАК, в ходе проведенного в отношении австралийца расследования был «вскрыт факт, что он по наущению антиреспубликанских СМИ, в том числе [южнокорейского информационного портала] NK News, пользуясь положением иностранного студента, бродил по уголкам Пхеньяна, искал, собирал и анализировал данные и неоднократно передавал их с фотографиями».

Отмечается, что Сигли «честно сознался в том, что занимался шпионажем, систематически собирал и предоставлял данные о внутреннем положении дел в КНДР». Как подчеркнуло агентство, австралийский студент извинился за посягательство на суверенитет КНДР и попросил прощения. «Правительство КНДР проявило гуманистическую снисходительность и 4 июля выдворило Сигли за пределы республики», — резюмирует ЦТАК.