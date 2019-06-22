Австралийку из-за пятна в паспорте не выпустили с Бали

Австралийке, бывшей участнице конкурса «Мисс Вселенная», не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.

Австралийке, бывшей участнице конкурса «Мисс Вселенная», не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.