Австралийку из-за пятна в паспорте не выпустили с Бали

Австралийке, бывшей участнице конкурса «Мисс Вселенная», не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.
Теган Мартин должна была вылететь из Денпасара. Она опубликовала фото паспорта в соцсетях, показывая, что он испорчен незначительно. Однако теперь неизвестно, когда женщина сможет покинуть страну, пишет argumenti.ru.
С недавнего времени в аэропорту курортного острова действует новое строгое правило: при малейшем дефекте паспорта пассажира, авиакомпания, пустившая его на борт, будет оштрафована на $5 тыс.