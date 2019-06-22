Австралийку из-за пятна в паспорте не выпустили с Бали

Австралийке, бывшей участнице конкурса «Мисс Вселенная», не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.
 
Теган Мартин должна была вылететь из Денпасара. Она опубликовала фото паспорта в соцсетях, показывая, что он испорчен незначительно. Однако теперь неизвестно, когда женщина сможет покинуть страну, пишет argumenti.ru.
 
С недавнего времени в аэропорту курортного острова действует новое строгое правило: при малейшем дефекте паспорта пассажира, авиакомпания, пустившая его на борт, будет оштрафована на $5 тыс.
| 2019-06-22T11:01:01+00:00 22 июня 2019, 11:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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