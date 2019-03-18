Австралиец Брентон Таррант отказался от услуг адвоката

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве 50 человек в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, отказался от услуг адвоката. Об этом сообщил в понедельник газете The New Zealand Herald назначенный судом адвокат Тарранта Ричард Питерс. Он уже выступал в качестве защитника австралийца на первом слушании 16 марта.

«Подзащитный сообщил, что хочет самостоятельно представлять себя в будущем во время судебных заседаний, и мне не показалось, что у него есть какие-то психические или психологические проблемы, за исключением, конечно, крайне правых взглядов, которых он придерживается», — сказал адвокат.

Питерс также отметил, что во время их общения Таррант не выразил сожаления или раскаяния в содеянном, и что его отказ от адвоката, по всей вероятности, продиктован желанием использовать судебные слушания как площадку для пропаганды своих взглядов.

Следующие слушания по этому делу пройдут 5 апреля.