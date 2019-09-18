Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США пригласило на встречу коллег из примерно 50 стран, чтобы обсудить возвращение в эксплуатацию Boeing 737 MAX, передает агентство Bloomberg.
По его информации, авиавласти отправили письмо регуляторам по всему миру с просьбой провести «неформальный брифинг» в канадском Монреале 23 сентября.
«Успех мировой авиационной системы напрямую зависит от совместного стремления к обеспечению безопасности и от общего понимания того, что нужно для ее достижения. FAA стремится поддерживать открытость каналов связи и предоставлять полезную информацию для принятия индивидуальных решений относительно безопасного возвращения в эксплуатацию парка ваших воздушных судов», — говорится в выдержке из письма, которое приводит агентство.
Для нового главы FAA Стивена Диксона встреча с другими крупными авиарегуляторами станет первой.(РИА Новости)
| 2019-09-18T08:50:51+00:00 18 сентября 2019, 10:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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