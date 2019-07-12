Авиационное соглашение принесет большие выгоды Азербайджану

Европейский союз (ЕС) ожидает от Азербайджана предложения по авиационному соглашению.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции глава Делегации ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

«Наблюдался большой прогресс в переговорах по новому авиационному соглашению. Мы ожидаем предложения от Азербайджанской стороны по этому соглашению. Это соглашения принесет большие выгоды Азербайджану»,- сказал Янкаускас.

Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и, самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полётов, а также управления воздушным сообщением.

Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.

| 2019-07-12T12:57:09+00:00 12 июля 2019, 14:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss