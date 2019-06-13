Авиаперевозчиков обязали сообщать информацию о пассажирах

Перевозчики, не передавшие соответственным органам исполнительной власти информацию о пассажирах и экипажах воздушных судов, прибывающих и убывающих из Азербайджана, будут оштрафованы.

Этот вопрос отражен в поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает в четверг Trend.

Согласно поправкам, с целью обеспечения безопасности авиаперевозок, компании-перевозчики обязаны передавать соответствующим органам исполнительной власти информацию в электронной форме о пассажирах и экипажах, прибывающих и убывающих с территории Азербайджана сразу после бронирования билета и, безусловно, до начала посадки на рейс.

В законопроекте предусмотрена административная ответственность за нарушение упомянутых требований. Предусмотрены штрафы в размере 1500-3000 манатов.

По итогам голосования законопроект был принят во втором чтении.

| 2019-06-13T14:03:52+00:00 13 июня 2019, 15:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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