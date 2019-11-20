Авианосец ВМС США пересек Ормузский пролив

Авианосец «Авраам Линкольн» военно-морских сил США пересек 19 ноября Ормузский пролив и направился в Персидский залив. Об этом в среду сообщило агентство AFP со ссылкой на ВМС США.

Авианосец зашел в Ормузский пролив из Аравийского моря, где находился с мая этого года. Как отмечает агентство, присутствие авианосца в зоне пролива демонстрирует решимость Вашингтона обеспечить свободу судоходства в этом регионе.

В середине июля ситуация в зоне Персидского залива обострилась из-за задержания иранцами шедшего под британским флагом танкера Stena Impero. США объявили о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе, о намерении вступить в эту коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.(ТАСС)

| 2019-11-20T15:18:40+00:00 20 ноября 2019, 16:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss