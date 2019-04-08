Авиакомпания American Airlines продлила запрет рейсов Boeing 737 до 5 июня

Авиакомпания American Airlines решила приостановить полеты самолетов серии Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, размещенное на сайте авиаперевозчика.

«Чтобы обеспечить большую определенность и избежать срывов полетов в последнюю минуту American Airlines продлила отмену [рейсов] до 5 июня. Ежедневно это повлечет отмену около 90 рейсов согласно расписанию», — сказано в заявлении.

Ранее агентство Reuters сообщало, что запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 продлится в США, пока не завершится обновление их программного обеспечения. Ожидалось, что это произойдет в апреле.