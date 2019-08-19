Авиакомпании возобновили продажи билетов на Boeing 737 Max

Авиакомпании возобновили продажи билетов на самолеты Boeing 737 Max, которые запрещены к эксплуатации. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Times.

Как отмечается, пассажиры, которые купили билеты на рейсы, запланированные на последние месяцы 2019 года, узнали, что полетят на этих лайнерах.

Уточняется, что авиакомпании намерены вернуть Boeing 737 Max в эксплуатацию в октябре этого года.

Как подчеркивается, речь идет о таких авиакомпаниях, как TUI, United Airlines и American Airlines.

На настоящий момент из-за неполадок в конструкции самолета его эксплуатация приостановлена в ряде стран мира.