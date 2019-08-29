Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги

Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.
По информации агентства, на отводящем канале ГЭС произошел взрыв, причина которого не уточняется. Как сообщил губернатор Сиваса Салих Айхан, два автомобиля из трех извлечены из-под воды, из них спасены шесть человек.
«Спасательная операция продолжается, производится откачка воды. Ситуация находится под контролем», — добавил Айхан.