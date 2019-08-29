Авария на ГЭС на востоке Турции привела к затоплению дороги

Авария на гидроэлектростанции в провинции Сивас на востоке Турции привела к затоплению автодороги, под водой оказались три автомобиля, спасены шесть человек, сообщает агентство Anadolu в четверг.
По информации агентства, на отводящем канале ГЭС произошел взрыв, причина которого не уточняется. Как сообщил губернатор Сиваса Салих Айхан, два автомобиля из трех извлечены из-под воды, из них спасены шесть человек.
«Спасательная операция продолжается, производится откачка воды. Ситуация находится под контролем», — добавил Айхан.
| 2019-08-29T03:27:25+00:00 29 августа 2019, 08:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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