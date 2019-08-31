Авария на «Формуле-2» привела к смерти пилота

Французский пилот «Формулы-2» Антуан Юбер скончался в результате аварии во время гонки Гран-при Бельгии. Об этом сообщает BBC News.

22-летний француз был доставлен в медицинский центр после инцидента. Врачи констатировали смерть в 18:35 по местному времени. Юбер скончался от травм, полученных в результате удара. Второй пилот, попавший в аварию, был доставлен в больницу города Льеж. Он находится в стабильном состоянии.

Ранее 31 августа из-за аварии гонка «Формулы-2» была остановлена. Столкновение произошло после того, как Юбер не вписался в поворот. Шедший следом американец Хуан Корреа врезался в болид Юбера. Столкновение произошло на скорости почти 274 километра в час.

Юбер шел восьмым в общем зачете. На счету француза были две победы в нынешнем сезоне (lenta.ru)