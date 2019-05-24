Ацамаз Хамицев: Едем в Баку как в дом родной!

Команда КВН из Владикавказа «Город 313» 31 мая примет участие в «Кубке Чемпионов» в Баку. Капитан Ацамаз Хамицев в интервью «Зеркало» рассказывает о том, что для его команды значит эта игра, и какие воспоминания связаны у ребят с нашим городом:

— С какими чувствами едете в Баку, на «Кубок Чемпионов»?

— В Баку началась наша история. Поэтому, в Баку мы едем как в свой родной дом. В 2016 году состоялся наш триумф в Баку – мы стали победителями Азербайджанской Лиги КВН.

Публика принимала нас как своих, это было незабываемо. Вообще, мы заметили, что азербайджанский зритель очень образованный, и тонко ощущает юмор. Традиции легендарного азербайджанского КВН продолжаются в молодых командах, это очень правильная тенденция.

В Баку у нас много друзей, мы очень любим этот теплый и гостеприимный город. Для нас Баку – это солнце, ветер и добрые, умные люди с невероятным чувством юмора!

— Играя в Азербайджанской Лиге, вы покорили зрителей еще и тем, что со знанием темы шутили на азербайджанскую тематику. О чем будете шутить в этот раз?

— А вот приедем, оглядимся, посмотрим, что изменилось в Баку за 3 года и точно пошутим. На самом деле это такая удачная фишка, когда команда из другой страны приезжает в гости к своим друзьям, и ей удается «влиться» в местную обстановку. В такие моменты и рождаются самые удачные шутки. Причем шутку можно уловить совершенно с неожиданной стороны. Например, общаешься с товарищем — бакинцем, слышишь от него какую-то историю, и бац – в голове уже родилась тема! Публике нравится, когда команды — гости выступают подготовленными.

— Текущий сезон вы провели на Первом канале, в Премьер — Лиге КВН, но, увы, не смогли выйти из четвертьфинала. Что помешало?

— Команда из Осетии вернулась в телевизионную лигу спустя 10 лет. Это уже было наше достижение. Конечно же, мы испытывали большую ответственность. Шли на Первый с надеждой, что юмор победит обстоятельства, но, увы, сошли с дистанции на этапе 1/4 финала. Мы анализировали причины происшедшего, и пришли к выводу, нужно еще больше готовиться. Соперники были сильные, но и мы старались не отставать. В любом случае, это только начало истории…

— Ваша команда известна тем, что сама пишет сценарии своих выступлений. Продолжаете эту практику сегодня?

— Мы усилились авторской поддержкой, но стиль команды такой, что под нее может писать только сам «Город 313». Схема юмора в нашей команде немного отличается от других. У нас фактурная команда, все ребята разные, и все очень сильные актеры. Поэтому, часто в наших выступлениях текстовых шуток бывает на порядок меньше, чем визуального юмора. Это наша сильная сторона и, мы, конечно же, стараемся ее грамотно использовать.

Конечно, в телевизионной лиге дорабатывать идеи нам помогали редакторы, которые давно в КВНе и знают, какие шутки могут вызвать бурю эмоций у зала, а какие оставят зрителя равнодушным.

— Что бы вы хотели сказать своим бакинским поклонникам?

— Мы всех с нетерпением ждем на игре, которая состоится 31 мая в Конгресс центре. Организаторы уже показали нам фотографии и видео сцены, это большой зал, и соответственно, будет много людей, много юмора и много хороших команд. Уверен, что это будет еще один замечательный вечер легендарного азербайджанского юмора…