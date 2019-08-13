Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву вменяется совершение ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника спецназа.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Бишкеке начальник управления Генеральной прокуратуры Киргизии Замир Бейшекеев.

«Атамбаеву вручено уведомление в подозрении об участии в нескольких особо тяжких преступлениях», — сказал он. По его словам, бывшему главе государства инкриминируется применение насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организация массовых беспорядков, убийства, покушения на убийство, убийство сотрудника правоохранительных органов и организация захвата заложников.

Атамбаев, обвиняемый в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. (ТАСС)