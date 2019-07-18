Атамбаева в очередной раз вызвали на допрос

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева третий раз вызвали на допрос в министерство внутренних дел страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, повестку вручили представителю Атамбаева сегодня утром возле резиденции бывшего главы государства в пригородном селе Кой-Таш.

Экс-президента уже дважды вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал заявляя, что «даже в руки их брать не будет».