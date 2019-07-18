Атамбаева в очередной раз вызвали на допрос

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева третий раз вызвали на допрос в министерство внутренних дел страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

По данным милиции, повестку вручили представителю Атамбаева сегодня утром возле резиденции бывшего главы государства в пригородном селе Кой-Таш.

Экс-президента уже дважды вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал заявляя, что «даже в руки их брать не будет».

| 2019-07-18T15:00:13+00:00 18 июля 2019, 16:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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