Атамбаева против его воли доставили в суд

Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева впервые доставили в Первомайский районный суд, передает РИА Новости.

Его привезли в здание суда из СИЗО Госкомитета Нацбезопасности и завели в комнату конвоирования.

В середине ноября в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев. Процесс проходит в закрытом режиме. Журналистов в зал суда не пускают. Первое заседание суда не состоялось из-за неявки бывшего главы государства. Экс-президент отказался от участия в судебном процессе и не стал выходить из камеры СИЗО ГКНБ.

Как заявил адвокат Атамбаева, он отказывался участвовать в заседании суда, его доставили на рассмотрение дела против его воли.