Атамбаев сдался силовикам

Ранее спецслужбы предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, в результате которой им удалось прорваться на территорию его резиденции.

Накануне вечером кыргызские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.