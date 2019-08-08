Атамбаев сдался силовикам

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, он сдался силовикам, сообщил член его штаба.
Ранее спецслужбы предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, в результате которой им удалось прорваться на территорию его резиденции.
Накануне вечером кыргызские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.
По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».
| 2019-08-08T17:37:43+00:00 8 августа 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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