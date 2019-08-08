Атамбаев сдался силовикам

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан, он сдался силовикам, сообщил член его штаба.
Ранее спецслужбы предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, в результате которой им удалось прорваться на территорию его резиденции.
Накануне вечером кыргызские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.
По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».