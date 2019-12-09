Атамбаев пройдет психиатрическую экспертизу

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева направят на судебно-психиатрическую экспертизу в рамках досудебного расследования уголовного дела о захвате заложников и массовых беспорядках, произошедших в селе Кой-Таш в августе 2019 года. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

Как указано в документе, Атамбаев относится к группе из 16 лиц, которых подозревают в совершении различных тяжких и особо тяжких преступлений в связи с этим делом.

Алмазбек Атамбаев занимал пост президента Кыргызстана с 2011 по 2017 год. На родине Атамбаева подозревают, кроме прочего, в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль, незаконном обогащении, легализации преступных доходов, а также покушении на убийство. В конце июня 2019 года киргизский парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. (DW)