Атаковавший «Боруссию» россиянин отозвал кассационную жалобу

Уроженец России Сергей В., которого суд в Германии признал виновным в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия», отозвал кассационную жалобу. Об этом его адвокат Карл Хайденрайх сообщил в среду, 9 января. Это означает, что приговор в отношении Сергея В. теперь вступит в законную силу, информипует Русская служба DW.

Взрывы у автобуса дортмундской «Боруссии» произошли 11 апреля 2017 года. 28-летний гражданин России и Германии Сергей В. был задержан по этому делу через десять дней. Его вычислили из-за приобретения нескольких десятков тысяч опционных сертификатов на не очень активно торгуемые акции дортмундского футбольного клуба. По оценке DW, при разных вариантах падения курса ценных бумаг, он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

В ходе судебного процесса Сергей В. признался, что изготовил взрывчатые устройства и разместил их недалеко от дороги, по которой проезжал автобус футбольного клуба. При этом он утверждал, что не планировал никого убивать.

В ноябре 2018 года россиянина приговорили в 14 годам лишения свободы за покушение на убийство 28 человек.

49 просмотров