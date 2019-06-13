Атакованный в Оманском заливе танкер транспортировал метанол

Танкер Kokuka Courageous, предположительно, атакованный в четверг в Оманском заливе, транспортировал метанол, угрозы затопления судна нет. Об этом сообщила в четверг сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement, которая входит в базирующийся в Гамбурге концерн Schulte Group.

«Kokuka Courageous остается в зоне [инцидента], угрозы затопления нет. Груз метанола в сохранности», — говорится в сообщении. Причины аварийной ситуации не называются, в пресс-релизе говорится об «инциденте, связанном с безопасностью».

По данным японских СМИ, танкер арендован японской транспортной компанией Kokuka Sangyo через ее дочернее предприятие на Панаме и ходит под флагом этой страны. Партия метанола принадлежит компании Mitsubishi Gas Chemical.

На борту судна находился 21 человек — все граждане Филиппин. Они эвакуированы в ОАЭ. Один из них получил легкие травмы, остальные не пострадали.