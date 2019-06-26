Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет

Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая «галька» слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет. Это открытие поможет раскрыть историю формирования Земли и найти ее «кузин» у других звезд, пишут ученые в журнале Nature Astronomy, передает РИА Новости.

«В Солнечной сохранилось огромное число артефактов, способных раскрыть тайны рождения планет. Их очень тяжело расшифровать, однако совместная работа теоретиков и наблюдателей позволила нам понять, как начинается и заканчивается процесс формирования их зародышей», — отметил Дэвид Несворны (David Nesvorny) из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере (США).

Сегодня у ученых почти нет сомнений в том, что планеты начинают свое рождение внутри плоского газопылевого диска, заполненного мелкими частицами пыли и плотными клубами газа, а их формирование заканчивается в ходе серий столкновений планетизималей – «зародышей» планет размером с Весту или Цереру, а также крупных комет и астероидов.