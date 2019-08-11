Астрономы нашли две пригодные для жизни планеты

Астрофизики из Израиля обнаружили две пригодные для жизни планеты. Соответствующее исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Ученые отмечают, что речь идет о двух экзопланетах, расположенных недалеко от красной звезды Тигарден. Эти две планеты с литерами TGb и TGc находятся на расстоянии 12,5 световых лет от Солнечной системы.

На поверхности планет может быть вода. В то же время на планетах нет смены дня и ночи, поскольку они не вращаются.

Исследователи отмечают, что температура на них колеблется в диапазоне между 0 и 50 °C.

| 2019-08-11T12:10:07+00:00 11 августа 2019, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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