Астрономы из Китая открыли 19 галактик без темной материи

Китайские ученые обнаружили в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах. Об этом говорится в статье, размещенной в научном журнале Nature Astronomy в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что сразу 14 этих объектов находится в пустынных уголках космоса, на больших расстояниях от ярких и крупных галактик и других плотных скоплений материи. Их открытие ставит под сомнение современные космологические теории, описывающие процесс формирования галактик.

«Принято считать, что темная материя доминирует в карликовых галактиках, однако недавно ученые высказали мнение, что она преобладает не во всех таких галактиках», — говорится в статье. (ТАСС)