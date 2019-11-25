Астрономы из Китая открыли 19 галактик без темной материи

Китайские ученые обнаружили в близлежащих окрестностях Млечного Пути 19 карликовых галактик, внутри которых темная материя или полностью отсутствует, или существует в «невидимых» для телескопов количествах. Об этом говорится в статье, размещенной в научном журнале Nature Astronomy в понедельник, 25 ноября.

Отмечается, что сразу 14 этих объектов находится в пустынных уголках космоса, на больших расстояниях от ярких и крупных галактик и других плотных скоплений материи. Их открытие ставит под сомнение современные космологические теории, описывающие процесс формирования галактик.

«Принято считать, что темная материя доминирует в карликовых галактиках, однако недавно ученые высказали мнение, что она преобладает не во всех таких галактиках», — говорится в статье. (ТАСС)

| 2019-11-25T21:09:14+00:00 25 ноября 2019, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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