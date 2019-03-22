Астронавты NASA выйдут в открытый космос: онлайн

Ключевые приготовления уже были завершены, и астронавты ожидают начала операции.

«Дуэт подтвердил, что их американские скафандры со всеми установленными необходимыми компонентами, такими как фонари для шлемов и средства связи, готовы к выходу в космос», — отмечают представители NASA, передает korrespondent.net.

Сообщается, что приблизительно в 14:00 по киевскому времени будет открыт шлюз в космическое пространство.

В настоящее время экипаж ведет последние приготовления. В ходе операции астронавты должны будут заменить никель-водородные батареи на одной из ферм с солнечными панелями новыми, более мощными литий-ионными. Они были не так давно доставлены на МКС на японском грузовике Kounotori H-II.