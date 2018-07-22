Астраханская область: перевернулась лодка, утонули дети

Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки в Астраханской области, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, вечером 22 июля местный житель переправлял девятерых детей на противоположный берег реки Бузан вблизи села Калинино Володарского района Астраханской области. Лодка опрокинулась и дети оказались в воде. Шестерых удалось спасти, трое детей 2004-2010 годов рождения утонули.

Мужчина, управлявший лодкой, задержан, сообщил ТАСС глава Володарского района Батыршин Миндиев. «Лодочника задержали»,— сказал он. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что река Бузан не является судоходной. «Мужчина вез купаться детей»,— сообщил он. По данным источника, тот же мужчина доставал детей после опрокидывания лодки.

Следователи допрашивают мужчину, сообщил «Интерфаксу» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай. «Сейчас следователи опрашивают молодого человека, который катал детей в лодке. Решается вопрос о его задержании. Лодка принадлежала не ему. Это была не коммерческая поездка, а прогулка со знакомым»,— рассказал он.

По одной из версий, причиной опрокидывания лодки могла стать детская шалость. «Дети раскачали лодку и она опрокинулась»,— рассказал источник ТАСС. По его словам, глубина реки в месте ЧП составляет 2,5 м.

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