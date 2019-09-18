Астанинский формат решил: Асад остается

Астанинский формат подошел к концу, таким мнением поделился с «Зеркало» турецкий эксперт Энгин Озер, комментируя итоги встречи президентов Турции, России, Ирана.

По его словам, на всех последних трех встречах говорится об одном и том же, но итогов никаких нет.

«Все три страны признают территориальную целостность Сирии, говорят об ослаблении напряженности вокруг Идлиба, позиция Турции по идлибскому вопросу принимается, но при этом ситуация в корне не меняется. То есть ситуация в переговорном процессе остается такой же, как и 5 месяцев тому назад. Ничего не меняется», — отметил эксперт.

По мнению аналитика, видение Турции и России будущего Сирии не совпадают на все 100%.

«Да, все страны против создания в регионе Курдистана, но при этом пока Анкара не признает власть в Дамаске. Поэтому на данном этапе переговоров можно констатировать, что есть консенсус только по курдскому вопросу», — сказал он.

Говоря об астанинском формате, Озер отметил, что он был создан для снижения напряженности в регионе, не более.

«На тот момент был риск войны, и данный формат спас регион от разрушающей войны. Поэтому можно сказать, что астанинский формат достиг своих целей и выполнил свою миссию на определенном отрезке истории, сейчас же нужно либо его реформировать, либо менять формат и расширять. Ключевой вопрос – территориальная целостность Сирии полностью обеспечена — тут между странами нет никаких разногласий», — подчеркнул он.

«В целом, данную встречу можно оценивать позитивно. Вчера все турецкие эксперты резюмировали положительные итоги. После заявления лидеров, стало понятно, что Турция будет исправлять те проблемы, которые возникли в результате кризиса в Сирии. Если раньше мы часто слышали о том, что «Асад должен уйти», то вчера президент Турции ничего не сказал в отношении президента Сирии», — сказал российский эксперт по Турции Яшар Ниязбаев.

По его словам, многие турецкие комментаторы утверждали, что нужно говорить с Дамаском и обсуждать все проблемы, либо Турция рискует остаться ни с чем.

«Такое мнение, кстати, высказывали эксперты разных политических кругов Турции. Поэтому сейчас сложилось такое впечатление, что есть некое соглашение по тому, какие действенные шаги должны быть предприняты, чтобы способствовать миру в Сирии. Самый сложный вопрос был, кто будет участвовать в конституционной комиссии, но и этот вопрос уже закрылся, все члены одобрены», — добавил аналитик.

По его словам, все три страны согласились, что пришло время решить кризис политическими методами, а не силовыми.

«Для Асада данные соглашения, безусловно, носят положительный характер. Даже один из турецких экспертов охарактеризовал данную встречу как «встреча за Асада», то есть сохранение его у власти. Главный вопрос, который был важен для Турции — это Идлиб, но как видно по заявлениям, на повестке дня были операции Турции восточнее Евфрата.

С другой стороны ни Россия, ни Иран не поддерживают позицию Турции по Идлибу. Поэтому возможно, что вопрос Идлиба будет решаться по иному сценарию», — резюмировал он.