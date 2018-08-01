Ассанж выезжает из посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вскоре покинет посольство Эквадора в Лондоне, где он скрывается с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два близких к делу источника.

У Ассанжа недавно ухудшилось состояние здоровья и в ближайшие недели он хочет прервать самоизоляцию. Какое будущее у него будет после этого — неизвестно. Гарантировать свободу ему никто не может.

Ассанжу может грозить арест в Лондоне, а в США против него хоть и не выдвигали обвинений, но риск все равно остается.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено уже говорил, что Ассанж должен будет в конце концов покинуть посольство и об этом идут переговоры с Британией. При этом Морено хочет гарантий, что жизни Ассанжа ничего не будет угрожать.

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| 2018-08-01T14:41:03+00:00 1 августа 2018, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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