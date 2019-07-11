Ассанж получал советы от Амаль Клуни, чтобы избежать ареста в Британии

Британский адвокат Амаль Клуни, супруга американского актера Джорджа Клуни давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы относительно того, как тому избежать ареста в Великобритании, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Издание пишет, что попавшие в его распоряжение документы, которые Клуни составила для Ассанжа в сентябре 2013 года, свидетельствуют о том, что адвокат советовала основателю WikiLeaks просить у правительства Эквадора дипломатический пост, чтобы получить дипломатический иммунитет. В частности, адвокат называла основателя WikiLeaks «уникально квалифицированным» для должности министра технологий Эквадора, в посольстве которого в Лондоне тот скрывался. По мнению Клуни, подобная «юридическая уловка» могла бы позволить Ассанжу безопасно покинуть Великобританию и избежать ареста за нарушение условий выхода под залог.

Издание отмечает, что утечка документов произошла на фоне проходящей в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ, в которой Клуни также принимает участие. По оценке газеты, информация о советах, которые адвокат давала Ассанжу, станет «неприятной» для главы британского МИД Джереми Ханта, который в апреле назначил Клуни своим спецпосланником по вопросам свободы СМИ.

РИА Новости