Ассанж передал судье письмо с извинениями

Он привел фрагменты из письма. «Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом», — говорится в письме.

Саммерс призвал судью при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света, страдал от неопределенности будущего и проблем со здоровьем.