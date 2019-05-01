Ассанж передал судье письмо с извинениями

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж передал судье Деборе Тэйлор, ведущей его дело о нарушении им в 2012 году условий выхода под залог, письмо с извинениями и объяснениями причин своего поведения, передает РИА Новости.
«Джулиан Ассанж хочет безоговорочно извиниться, и я передаю судье его письмо, написанное утром», — сказал представитель стороны защиты Марк Саммерс.
Он привел фрагменты из письма. «Я столкнулся с ужасными обстоятельствами. Я сделал то, что мне казалось в то время наилучшим вариантом», — говорится в письме.
Саммерс призвал судью при вынесении вердикта учесть тот факт, что Ассанж провел семь лет взаперти в офисном помещении, не предназначенном для проживания, не видел солнечного света, страдал от неопределенности будущего и проблем со здоровьем.