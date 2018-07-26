Ассанж не может вечно находиться в посольстве Эквадора

Глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил о необходимости решить ситуацию с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который скрывается от британских властей в эквадорском посольстве в Лондоне.
«Вопрос о предоставлении убежища, который был согласован в свое время, необходимо решить, так как он не может находиться в вечном убежище. Однако сложно предсказать, сколько времени потребуется для принятия такого решения», — заявил Валенсия в интервью газете ABC.
Так он ответил на вопрос о возможности отказа Ассанжу в дальнейшем убежище со стороны Кито.
Дипломат призвал обсудить проблему в рамках международного права с тремя сторонами: правительством Великобритании, правительством Эквадора и адвокатами Ассанжа.
Он также напомнил, что, по условиям предоставления убежища, Ассанж не может выступать с политическими заявлениями, а также говорить что-либо, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими государствами.
Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.
В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.
По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.
Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако официальных подтверждений со стороны Кито не было.
Адвокаты Ассанжа обеспокоены молчанием эквадорских властей относительно его будущего.
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