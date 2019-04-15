Ассанж хотел сделать посольство центром шпионажа, заявил глава Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как «центр для шпионажа». Как переб этом сообщает The Guardian.

По его словам, Ассанж пытался вмешиваться во внутренние дела других стран, используя дипмиссию в качестве «центра шпионажа».

«Такая деятельность нарушает условия предоставления убежища, и наше решение [лишить Ассанжа убежища] не произвольно, а основано на международном праве», — отметил Морено.

Он подчеркнул, что Эквадор является суверенным государством, которое уважает политику всех стран, поэтому власти не допустят попытку дестабилизировать ситуацию.

«Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа», — заключил Морено.