Ассанж хочет получить от Швеции около 900 тысяч евро за судебные издержки

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж требует от правительства Швеции более 9 миллионов крон (около 900 тысяч евро) в качестве компенсации судебных издержек, сообщает в субботу телеканал SVT.

«Джулиан Ассанж полагает, что он имеет право на полную компенсацию своих судебных издержек в соответствии с действующим законодательством. Частично потому что выполняется условие «исключительных причин», частично потому что ошибки и упущения со стороны прокуратуры повлекли за собой дополнительные издержки», — заявил в интервью телеканалу шведский адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон (Per Samuelsson).

Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывается в посольстве Эквадора в британской столице.