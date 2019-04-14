Ассанж готов сотрудничать со следствием в Швеции

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж готов сотрудничать с шведским следствием, если в отношении него вновь откроют дело о сексуальных преступлениях, сообщает Sky news со ссылкой на его адвоката Дженнифер Робинсон.

Она отметила, что сейчас основной вопрос — это возможная экстрадиция Ассанжа в США. Юрист добавила, что будет добиваться от Швеции гарантий того, что Ассанжа не передадут американским властям.

«Это те же гарантии, которых мы добивались в 2010 году, и отказ предоставить их стал причиной того, почему он искал убежища», — сказала она.

Основателя Wikileaks задержали в Лондоне после того, как президент Эквадора Ленин Морено лишил его права на убежище в стенах эквадорского посольства. Полиция позднее сообщила, что Ассанж задержан в том числе и в связи с запросом США на экстрадицию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Ассанжа, отмети, что она не соотносится с принципами свободы и неприкосновенности СМИ.