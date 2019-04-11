Ассанж будет бороться против экстрадиции в США

«Сегодня мы получили от США ордер и предварительный запрос об экстрадиции с обвинениями в том, что он вступил в сговор с Челси Мэннинг относительно материалов, опубликованных WikiLeaks… Этот ордер создает опасный прецедент для журналистов», — сказала она, отметив, что под наказание могут попасть все, «кто публикует правдивую информацию».