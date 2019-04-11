Ассанж будет бороться против экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого в четверг арестовала британская полиция, будет оспаривать и бороться с экстрадицией в США, заявил журналистам адвокат Ассанжа Дженифер Робинсон.
По словам адвоката, Ассанж передал ей, что предвидел запрос на экстрадицию от США и намерен «оспаривать и бороться» с этим.
«Сегодня мы получили от США ордер и предварительный запрос об экстрадиции с обвинениями в том, что он вступил в сговор с Челси Мэннинг относительно материалов, опубликованных WikiLeaks… Этот ордер создает опасный прецедент для журналистов», — сказала она, отметив, что под наказание могут попасть все, «кто публикует правдивую информацию».
Согласно решению лондонского суда, заседание которого состоялось в четверг, США до 12 июня должны предоставить Британии все документы по экстрадиции Ассанжа.
| 2019-04-11T20:08:30+00:00 12 апреля 2019, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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