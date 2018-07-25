Аскер Абдуллаев: Надеюсь, албанский клуб будет пройден

Азербайджанский футбольный специалист Аскер Абдуллаев высказал свое мнение относительно предстоящих матчей 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским «Карабахом» и албанским «Кукеси».

«Я желаю удачи чемпиону Азербайджана. Надеюсь, албанский клуб будет пройден. У меня нет информации о сопернике, но первая игра все покажет. Хочется верить, что уже в первом матче «Карабах» добьется приемлемого результата. В следующем раунде ЛЧ хотелось бы видеть именно нашего чемпиона», — заявил Абдуллаев.

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| 2018-07-25T16:07:02+00:00 25 июля 2018, 16:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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