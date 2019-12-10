Асад заявил, что Европа поддерживает террористов в Сирии

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Европа сталкивается с проблемой сирийских беженцев, поскольку изначально поддержала террористов в Сирии, передает РИА «Новости».

Асад пояснил, что беженцы в Европе появились из-за терроризма, который поддерживает Европа. По его мнению, несмотря на то, что поддержку выражает также США и Турция, именно Европа была «главным игроком в создании хаоса в Сирии».

Он считает, что именно по этой причине миллионы людей не смогли жить в сирийском государстве и вынуждены были покинуть страну.

Сирийский лидер отметил, что с первого же дня сирийского конфликта ЕС выражает «публичную поддержку» террористов, а также снабжает террористические группировки оружием.

| 2019-12-10T01:25:51+00:00 10 декабря 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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