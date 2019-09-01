Асад заключил брата под домашний арест

огромноеПрезидент

 Сирии Башар Асад посадил двоюродного брата Рами Маклуфа под домашний арест за хвастовство его сына в соцсетях. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, племянник сирийского лидера Мохаммед Маклуфа выставлял напоказ богатство своей семьи.

Юноша выкладывал в соцсеть фотографии с обнаженным торсом на фоне дорогих машин, яхт и частных вилл. Уточняется, что на Мохаммед в инстаграме подписано более 100 тысяч человек.

Поясняется, что излишнюю демонстрацию благосостояния Мохаммеда раскритиковали местные СМИ.

| 2019-09-01T07:29:47+00:00 1 сентября 2019, 11:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss