Асад: «Враг — это Эрдоган и его политика»

Встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом является неуместной, пока турецкие войска находятся на территории Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу​​​​​​ RT.

«Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи», — сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли шанс на встречу с турецким лидером.

Асад отметил, что он не против переговоров с Анкарой. «Мы не рассматриваем Турцию как врага. Турецкий народ — наш сосед. У нас общая история. Враг — это Эрдоган и его политика», — подчеркнул президент.

Сирийский лидер напомнил, что Дамаск и Анкара взаимодействуют по вопросам безопасности при посредничестве России. «Это были трехсторонние встречи, которых было две или три, но они ни к чему не привели», — указал Асад.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. 22 октября президенты России и Турции на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с документом, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 29 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что курды завершили отвод оттуда своих вооруженных подразделений, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат. (ТАСС)
| 2019-11-11T12:47:38+00:00 11 ноября 2019, 13:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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