Асад: «Враг — это Эрдоган и его политика»

Встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом является неуместной, пока турецкие войска находятся на территории Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу​​​​​​ RT.

«Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи», — сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли шанс на встречу с турецким лидером.

Асад отметил, что он не против переговоров с Анкарой. «Мы не рассматриваем Турцию как врага. Турецкий народ — наш сосед. У нас общая история. Враг — это Эрдоган и его политика», — подчеркнул президент.

Сирийский лидер напомнил, что Дамаск и Анкара взаимодействуют по вопросам безопасности при посредничестве России. «Это были трехсторонние встречи, которых было две или три, но они ни к чему не привели», — указал Асад.