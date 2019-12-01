Асад пытается затормозить работу Конституционного комитета Сирии

США продолжают оказывать поддержку генсеку ООН Антониу Гутерришу и спецпосланнику ООН по Сирии Гейру Педерсену в содействии работе Конституционного комитета Сирии – структуры, учрежденной ООН для проведения переговоров с участием всех противоборствующих сторон в сирийском конфликте для создания текста новой конституции страны. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в субботу.

В составе комитета — 50 представителей правительства Башара Асада, 50 представителей оппозиционных сил и 50 представителей сирийского гражданского общества. На прошлой неделе в Женеве прошел второй раунд заседаний комитета.

Делегация режима Асада начала участие во втором туре с просьбы о предварительных условиях, которые нужно будет выполнить участникам переговоров для того, чтобы Дамаск присоединился к обсуждению принципов новой конституции. По мнению Госдепартамента, этот запрос является нарушением процедурных правил комитета и, по сути, представляет собой «откровенную попытку затормозить работу» по выработке нового основного закона страны.

При этом в Госдепартаменте напомнили, что Конституционный комитет – лишь одно из направлений, в которых должны работать Совбез ООН и международное сообщество для разрешения сирийского конфликта.

«Параллельно должны осуществляться другие элементы резолюции 2254 «О положении на Ближнем Востоке», принятой в Совбезе ООН в 2015 году, включая освобождение пленных, общенациональное прекращение огня и создание безопасных… условий для проведения свободных и справедливых выборов под полным надзором ООН», — напомнили в Госдепартаменте. (Голос Америки)