Асад провел переговоры с главой МИД Омана

«Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и на международной арене, в частности попытки лишить арабов их исторических прав на фоне нынешнего кризиса и сложной ситуации на Ближнем Востоке», — сообщает агентство.

Также Асад, добавляет СМИ, обсудил с оманским министром «вызовы, с которыми сталкивается регион в политической и экономической сферах, и способы противостояния им в различных областях».