Асад провел переговоры с главой МИД Омана

Президент Сирии Башар Асад и министр иностранных дел Султаната Оман Юсеф бен Алави в воскресенье в Дамаске обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также «попытки лишить арабов их исторических прав», сообщает сирийское информационное агентство САНА.
На встрече также присутствовал глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муаллем.
«Стороны обсудили развитие ситуации в регионе и на международной арене, в частности попытки лишить арабов их исторических прав на фоне нынешнего кризиса и сложной ситуации на Ближнем Востоке», — сообщает агентство.
Также Асад, добавляет СМИ, обсудил с оманским министром «вызовы, с которыми сталкивается регион в политической и экономической сферах, и способы противостояния им в различных областях».