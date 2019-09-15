Асад принял делегацию России

Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию с участием спецпредставителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны.

«В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, отметив необходимость стабилизировать обстановку в Идлибе при продолжении борьбы с террористами.

| 2019-09-15T23:02:18+00:00 15 сентября 2019, 23:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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