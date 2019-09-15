Асад принял делегацию России

Сирийский президент Башар Асад принял в Дамаске российскую делегацию с участием спецпредставителя президента России по урегулированию в Сирии Александра Лаврентьева.

Также в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин и представители Минобороны.

«В центре беседы находились вопросы скорейшего завершения формирования конституционного комитета и его запуска в качестве важного этапа продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН», — говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии, отметив необходимость стабилизировать обстановку в Идлибе при продолжении борьбы с террористами.